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Парковка в Москве 12 июня станет бесплатной

Припарковаться в столице в День России можно будет бесплатно, сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

«День России в столице будут отмечать на разных городских площадках. 12 июня парковка на улицах Москвы станет бесплатной, чтобы горожане и гости столицы могли удобно оставить машину неподалеку от мест проведения праздника», - сказал Ликсутов, пишет «Интерфакс».

По его словам, отмена платы за парковку на улицах столицы не скажется на загруженности дорог, поскольку в праздничные дни интенсивность движения традиционно снижается.

В мэрии уточнили, что 12 июня автомобилисты смогут оставить свою машину на любой улице, включенной в зону городского парковочного пространства.

Платные плоскостные парковки со шлагбаумами в День России будут работать в прежнем режиме по действующим тарифам.