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Forbes назвал самую богатую певицу в мире

Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная под сценическим именем Рианна, стала самой богатой в мире женщиной-музыкантом, сообщает Forbes.

Ее состояние оценили в 600 миллионов долларов. Такие результаты получили при составлении списка самых богатых женщин, самостоятельно заработавших свое состояние. В нем Рианна заняла 37 место, обогнав других популярных певиц - например, Мадонну (39 место, около 570 миллионов долларов) и Бейонсе (51 место, около 400 миллионов долларов).

Журнал отмечает, что основной доход Рианна получает от партнерства с группой компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMN). Эта организация стала совладелицей косметического бренда Fenty Beauty, созданного Рианной в 2017 году. В будущем, как ожидается, Рианна создаст свой модный дом со штаб-квартирой в Париже. Бренд будет работать с одеждой, обувью, аксессуарами и люксовыми украшениями.

Ранее Forbes назвал имя первого в истории рэпера-миллиардера. Им стал Шон Кори Картер, известные под псевдонимом Jay-Z. Он обошел таких исполнителей, как Diggy, Кендрик Ламар, Дрейк и других.