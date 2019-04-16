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Дмитрий Медведев утвердил план реализации Стратегии экологической безопасности России до 2025 года

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план реализации Стратегии экологической безопасности России до 2025 года, сообщает ТАСС.

«В соответствии с приоритетными направлениями, которые определены Стратегией экологической безопасности России на период до 2025 года, утвержден план конкретных действий, установлены сроки их реализации, определены ответственные исполнители», - сообщается в среду на сайте правительства.

План включает 18 разделов, связанных в том числе с развитием системы эффективного обращения с отходами производства и потребления, созданием индустрии утилизации отходов и их повторного применения.