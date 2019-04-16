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В России и мире

Русский язык, математика и история должны быть школьными приоритетами, уверены россияне

05.06.2019 11:19|ПсковКомментариев: 0

Социологи выяснили, что большинство россиян склоняются к мысли, что школам нужно уделить наибольшее внимание преподаванию русского языка, истории и математики.

Как следует из результатов опроса «Левада-центра», поступивших в «Интерфакс», респондентам был задан вопрос с формулировкой: «Как вы считаете, преподаванию каких школьных предметов сейчас следовало бы уделить наибольшее внимание?». Участники могли выбрать от одного до трех ответов.

Согласно результатам последнего опроса (май 2019 г.), наиболее популярными ответами были русский язык (43%), история (43%) и математика (39%). Эти варианты выбирало большинство респондентов и в более ранних опросах с такой формулировкой: так, в 2011 г. русский язык выбрало 55%, историю - 44%, математику - 52%, в 2017 г. - 44%, 52% и 38% соответственно.

В пятерку результатов сверху таблицы вошли также «Родной язык и литература» (32%) и «Иностранные языки» (29%). Оба варианта набирают стабильное количество голосов год к году.

Среди заметных изменений - рост доли тех, кто выбрал вариант с естественными науками (физикой, химией и биологией), с 15% до 21% за год, с физкультурой - с 10% до 16% и с художественным творчеством и историей искусства - с 2% до 6%.

Между тем, по-прежнему немного россиян выбирают такие варианты, как «Половое воспитание» (8%), «Ведение домашнего хозяйства» (6%), «Основы религии, Закон Божий» (4%), «Основы менеджмента, управление производством» (4%) и «Философия» (4%).

Согласно данным предыдущих опросов, доля респондентов, выбравших вариант «Половое воспитание», колеблется год к году в пределах статистической погрешности с 2015 года (плюс-минус 1%). Доля сторонников усиления внимания к «Основам религии» также колеблется на 1-2% (в августе 2015 года - 6%, в мае 2017 года - 7%, в мае 2018 года - 5%, в мае 2019 года - 4%).

Социологи отмечают, что вариант «Иностранные языки» чаще выбирают москвичи (почти 40%) и женщины (около 34%), чем жители села (около 27%) и мужчины (около 24%). Вариант «Половое воспитание» также в среднем получил больше голосов у жителей Москвы и женщин, чем у мужчин и жителей села. Мужчины чаще выбирают вариант с естественнонаучными дисциплинами - физикой, химией и биологией, и вариант с физкультурой.

Респонденты в возрасте 18-24 лет в среднем реже выбирали историю, родной язык и литературу и особенно вариант «Труд и воспитание» - на этих пунктах предоставленный «Левада-центром» график демонстрирует заметные падения. Однако респонденты - представители старшего поколения (55 лет и старше), - напротив, труд и воспитание выбирали чаще среднего и намного чаще, чем более молодые участники опроса (около 11% против почти 24%).

Опрос проведен 24-29 мая по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%, 2,9% для показателей, близких к 25%/75%, 2,0% для показателей, близких к 10%/90%, 1,5% для показателей, близких к 5%/95%.

Источник: Псковская Лента Новостей
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