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В Роспотребнадзоре сообщили, что половина россиянок старше 55 лет страдают от ожирения

Половина российских женщин к 55-57 годам имеют ожирение, среди мужчин этот диагноз ставят 25-30% уже к 40 годам. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении Роспотребнадзора. «В России около 14% мужчин и 26% женщин имеют избыточную массу тела, при этом в группах 20-летних - около 5% мужчин и женщин, - отмечено в сообщении. - К 27-29 годам, а у женщин несколько раньше, эта цифра удваивается. К 40 годам уже 25-30% мужчин имеют ожирение. У женщин распространенность ожирения достигает максимума (около 50%) к 55-57 годам». Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве обратили внимание на рост детского ожирения. «Более 300 тыс. детей имеют этот диагноз, а избыточной массой тела обладает почти каждый пятый школьник», - отметили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, в рационе питания россиян выявлен избыток жира на 15,3%, дефицит белка - на 11,5%, более 90% населения используют в своем рационе избыточное количество простых углеводов, что «может способствовать развитию ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, новообразований и сахарного диабета», подчеркивают в ведомстве.

Роспотребнадзор обсудит культуру здорового питания на сессии «Мы есть то, что мы едим» в рамках 23-го Петербургского международного экономического форума (ПЭМФ).