В России и мире

В российских поездах появились ароматизированные вагоны

В России Федеральная пассажирская компания запустила пилотный проект по ароматизации вагонов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ФПК.

Так, распыление ароматов тестируется в нескольких вагонах «Невского экспресса» №747/748. Согласно сообщению, распыляющее устройство программируют под определенную концентрацию запаха в вагоне, при этом ароматизатор растворяется в воздухе, не оседая на мебель и одежду.

В ФПК подчеркнули, что все ароматы гипоаллергенны и не нанесут вред здоровью пассажиров. В компании добавили, что в коридорах вагонов будут распыляться цитрусовые ароматы, а в туалетах - свежие ароматы.