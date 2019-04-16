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В отдаленных населенных пунктах отделения Почты России оборудуют телемедицинскими комплексами

Почта России совместно с компанией «Мобильные Медицинские Технологии» запускает пилотный проект по повышению доступности медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах России.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ФГУП «Почта России», опытный образец будет представлен в рамках Петербургского международного экономического форума-2019, где посетители стенда Почты России могут дистанционно проконсультироваться с врачом и провести первичное медицинское обследование.

В рамках проекта в отделениях Почты России будут установлены телемедицинские комплексы с помощью, которых можно получить консультацию дежурного врача терапевта в течение 3-х минут, повторную консультацию после очного визита к лечащему врачу, а также провести диагностику – измерить артериальное давление и добавить полученные данные в консультацию с врачом.

С опытным образцом смогут ознакомиться посетители ПМЭФ-2019 на стенде Почты России, где можно будет самостоятельно провести медицинскую диагностику с помощью автоматизированных приборов и дистанционно проконсультироваться с медицинским специалистом.