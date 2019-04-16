В России и мире

Представитель Бари Алибасова опроверг сообщения о смерти продюсера

Пресс-секретарь Бари Алибасова Вадим Горожанин опроверг появившиеся сообщения о его смерти, сообщает РИА Новости. В среду информация о смерти известного музыкального продюсера появилась в социальных сетях и СМИ.

Как сообщалось ранее, накануне Бари Алибасов был госпитализирован с ожогами желудка четвертой степени. По словам его сына, продюсер случайно перепутал стаканы и выпил вместо сока жидкость для очистки труб. Как уточнил доктор Виктор Шилов, 4-я степень ожога означает проникновение химвещества практически через все ткани органа.

По сообщениям ряда российских СМИ, Бари Алибасов впал в кому. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Напомним, Бари Алибасов — создатель и бессменный руководитель популярной российской группы «На-На». В ноябре 2018 года 71-летний продюсер женился на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая старше его на девять лет.