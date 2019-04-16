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30-й по счету «Кинотавр» откроется в Сочи

В Сочи открывается юбилейный, 30-й по счету кинофестиваль «Кинотавр», он пройдет с 9 по 16 июня. Фильмом открытия в этом году стала работа режиссера Валерия Тодоровского «Одесса» - история о журналисте-международнике, который приезжает в город, чтобы оставить сына на лето, но поездка из-за эпидемии холеры затягивается. В основу фильма легли воспоминания режиссера, который до 10 лет жил в Одессе и застал эпидемию холеры, сообщает «Интерфакс».

Программа кинофестиваля традиционно разделена на основной конкурс («полный метр») и «короткий метр».

В этом году на отбор в основной конкурс было подано 75 заявок, из них 50 работ - независимые проекты, 24 картины были профинансированы министерством культуры, одна - Фондом кино. Для участия в конкурсе отобраны 15 работ, 11 их них принимали участие в программах «Кинотавра» в разные годы.

В конкурсе в этом году дебютируют шесть картин - «Sheena 667» Григория Добрыгина, «Бык Бориса Акопова, «Давай разведемся» Анны Пармас, «Куратор» Петра Левченко, «Люби их всех» Марии Агранович и «Мальчик русский» Александра Золотухина.

В конкурсной программе представлен фильм режиссера Валерии Гай Германики «Мысленный волк» - философская притча о лишенных любви отношениях матери и дочери, которые ненадолго обретают взаимопонимание из-за выдуманного матерью рассказа о волке-людоеде.

Режиссер Григорий Константинопольский, который в прошлом году стал обладателем приза «Кинотавра» за лучшую режиссуру фильма «Русский бес», представит на конкурсе работу «Гроза». Режиссер перенес действие пьесы Александра Островского в наши дни, при этом текст произведения остался неизменным.

Своеобразным «кинематографическим завещанием» стала картина режиссера Андрея Смирнова «Француз». Действие фильма переносит зрителя в 1957 год. Группа французских студентов приезжает на стажировку в Москву, однако истинная цель одного из студентов - узнать правду о своём отце, белом офицере. Герой-иностранец использован режиссёром для того, чтобы показать Москву 1950-х годов: в черно-белом фильме звучат стихи Беллы Ахмадулиной, показаны полулегальные джазовые концерты и многое другое.

Свою работу на «Кинотавре» представит сын Павла Лунгина Александр, который последние годы пишет сценарии для фильмов отца. «Большая поэзия» - вторая его картина.

В программу «Короткий метр» в этом году на отбор было прислано 417 заявок. 72 отклонены из-за несоответствия фестивальному регламенту, в конкурс включены 26 картин.

Во внеконкурсной программе покажут фильм обладателя премии «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля Константина Балагова «Дылда».

Фестиваль проходит ежегодно в Сочи с 1991 года. В конкурсе полнометражного кино до 2011 года могли принять участие только российские фильмы. Затем регламент конкурса был пересмотрен, и в нем теперь может принять любой фильм на русском языке или картина, одной из стран-производителей которой является Россия.

I советский фестиваль «Некупленного кино» (предшественник «Кинотавра») прошел в Подольске в апреле 1990 года. После успешного старта кинофестиваль переехал в Сочи, где и проходит до сих пор в «Зимнем театре».