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В Казахстане проходят президентские выборы

Явка на проходящих в воскресенье в Казахстане выборах президента к 12:00 по местному времени составила 35,1%. Об этом сообщила на брифинге член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Ляззат Сулеймен.

«Согласно данным, представленным избирательными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы по состоянию на 12 часов 9 июня 2019 года, избирательные бюллетени получили 35,1% от общего количества избирателей, включенных в списки», - сказал она.

По ее словам, голосование проходит в рамках законодательства и в спокойной обстановке, сообщает ТАСС.

Согласно сведениям, представленным ЦИК Казахстана, наибольшая активность избирателей зафиксирована в Актюбинской области - 50,3%. В Нур-Султане явка составила 24,6%, в Алма-Ате - 19%.

На предыдущих выборах президента Казахстана в 2015 году к 12 часам по местному времени явка избирателей составила 41,69%.

В воскресенье в Казахстане проходят внеочередные президентские выборы. Впервые за годы независимости страны в них не принимает участия в качестве кандидата первый президент Нурсултан Назарбаев. На пост главы государства претендуют семь кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.