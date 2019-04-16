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Опасность для жизни Бари Алибасова миновала

Состояние музыканта и продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, но опасности для жизни нет, сообщил «Интерфаксу» его сын.

«Общее состояние до сих пор стабильно тяжелое, опасности для жизни на данный момент нет, ждем два дня, чтобы понять, что делать с ожогами кишечника», - сказал Бари Алибасов-младший.

По его словам, врачам удалось справиться с двумя проблемами из трех - ожогами желудка и дыхательных путей. «С ожогом кишечника трудности, если он неправильно заживет, то может перетянуть кишечник, поэтому нужно еще дня два, чтобы понять, как решить эту ситуацию. Либо он (кишечник) сам заживет, либо нужно будет что-то делать с ним», - добавил Алибасов.

Ранее PR-директор артиста Вадим Горжанкин сообщил, что врачи ввели Алибасова в состояние медикаментозного сна для восстановления организма. Артист находится в токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

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Напомним, 4 июня музыкант был госпитализирован с ожогом желудка и пищевода после того, как отравился предположительно жидкостью для прочистки труб, выпив ее по ошибке вместо воды.

Алибасов - музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Является руководителем группы «На-на».



