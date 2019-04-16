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Рамзан Кадыров опубликовал декларацию о доходах

Глава Чечни Рамзан Кадыров в 2018 году заработал 7,58 миллиона рублей, увеличив свои доходы по сравнению с предыдущим годом почти на 700 тысяч рублей, сообщает «РИА Новости».

Согласно декларации, которая опубликована на сайте администрации Чечни, Кадыров также владеет жилым домом площадью 2344,3 квадратного метра и участком в 3668 квадратных метров. Кроме того, в пользовании главы республики, его жены и 11 несовершеннолетних детей находится жилой дом площадью 300 квадратных метров.

Доход супруги руководителя Чечни Медни Кадыровой составил 60 тысяч рублей. В ее собственности находится квартира площадью 209,8 квадратного метра.

Согласно декларации, один из несовершеннолетних детей Рамзана Кадырова заработал в прошлом году 210,8 тысячи рублей.