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В Казахстане завершилось голосование на выборах президента

Голосование на президентских выборах в Казахстане завершилось. Участки по всей стране были открыты с 07:00 по местному времени (04:00 мск) до 20:00 (17:00 мск), сообщает «Коммерсантъ».

По данным Центризбиркома, на 18:00 явка составила 72,9%. Как сообщалось ранее, итоги выборов будут подведены не позднее чем в семидневный срок после голосования.

В Нур-Султане и Алматы в день выборов прошли акции протеста. Были задержаны около 100 человек. Участники митинга пришли на акцию, чтобы потребовать честных, по их мнению, выборов. Некоторые из собравшихся заявили, что объявили им «бойкот».

Напомним, за пост главы государства борются семь кандидатов. Лидером предвыборных опросов считается действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев: за него готовы голосовать 72,7%. В поддержку господина Токаева также агитирует Нурсултан Назарбаев, сложивший полномочия президента в пользу статуса лидера нации.