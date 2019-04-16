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Силуанов объяснил снижение реальных доходов россиян расчетами по кредитам

Отрицательное влияние на показатель реальных доходов населения оказывают два фактора - рост потребительского кредитования и сокращение теневого сектора в экономике, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, сообщает «РИА Новости».

«Несмотря на то что заработные платы растут, растут социальные выплаты в реальном выражении, показатели, которые влияют на реальные доходы — расчеты по кредитам и досчет на теневой сектор, - они тянут показатель реальных доходов вниз», - пояснил он на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Увеличение расчетов по потребительским и ипотечным кредитам влечет за собой рост расходов по уплате процентов и погашению основного тела займа, добавил Силуанов. Кроме того, на доходы оказывает воздействие так называемый досчет теневого сектора в отрасли.

За первый квартал 2019 года реальные заработные платы россиян выросли на 1,3%, а в апреле - на 1,6%. В годовом выражении рост показателя замедлился.

«В целом мы ожидаем рост заработных плат в реальном выражении, то есть выше, чем инфляция, выше, чем стоимость продовольствия, коммуналки и тех жизненно важных услуг, которые включаются в индекс потребительских цен», - сделал прогноз министр.