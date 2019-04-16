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Нулевую пошлину на экспорт пшеницы продлят на два года

Нулевая пошлина на экспорт пшеницы из РФ будет продлена сразу на два года — до 1 июля 2021 года, сообщили «Интрефаксу» в пресс-службе Минэкономики. Как уточнили в министерстве, эта мера направлена на создание благоприятных условий для экспорта пшеницы..

Продлить действие нулевой пошлины на экспорт пшеницы ранее предложил Минсельхоз. Ожидается, что урожай в 118 млн тонн пшеницы полностью покроет спрос на внутреннем рынке и позволит отправлять зерно на экспорт.

Нулевая пошлина на экспорт пшеницы из России действует с 1 июля 2015 года. В первый раз ее обнулили в 2016 году, когда из-за колебаний на валютном рынке нужно было дополнительно поддержать экспорт российского зерна. В 2018 году правительство продлило нулевую пошлину до июля 2019 года.