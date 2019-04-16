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Звезда «Голоса» найден мертвым в ванной

Участник «Голоса» Алексей Сафиулин найден мертвым, сообщает Starhit. Сафиулин был найден мертвым в ночь с 8 на 9 июня.

Семья покойного утверждает, что он уснул в воде и утонул. Некоторые издания сообщают, что Сафиулина нашли лицом вниз.

В его инстаграме сообщается, что прощание с Сафиулиным состоится 13 июня в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке.

Поклонники артиста выражают соболезнования.

О Сафиулине говорят как о друге детства Пелагеи. Кроме своих выступлений два года назад на «Голос», артист известен благодаря работам в кино. Он озвучил героев в сериале «Ханна Монтана», фильме «Зачарованная» и мультфильме «Вверх», также записывал саундтрек к картине «ДухLess» Сергея Минаева.

На момент смерти артисту было 44 года, у него остались жена, с которой он прожил вместе 19 лет, и двое детей.