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Россияне рассказали, на что готовы потратить миллион долларов

Россияне в случае выигрыша в лотерею миллиона долларов в первую очередь хотели бы вложить эти деньги в обучение, потратить их на медицинские расходы или на покупку машины или недвижимости, говорится в исследовании холдинга «Ромир», сообщает «РИА Новости».

Всероссийский опрос «Ромира» проводился в мае, в нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающие в городах и в сельской местности во всех федеральных округах страны. Россиянам задавался вопрос, как бы они распорядились миллионом долларов, выигранным в лотерею.

«Согласно полученным результатам, четверть россиян (25%) вложили бы выигранный в лотерее миллион долларов в себя и своих близких, например, в оплату обучения или медицинских расходов. Столько же опрошенных дали подобный ответ в 2006 году, а семь лет назад немного меньшее количество респондентов были готовы потратить выигрыш подобным образом (21%)», - говорится в исследовании.

Почти столько же россиян в 2019 году (24%) потратили бы деньги на покупку машины, недвижимости или других предметов роскоши. Впрочем, указывает холдинг, эта доля снизилась: в 2006 году и 2012 году этот вариант выбрали бы треть опрошенных (33%). В свою очередь 18% граждан (в 2012 году - 13%, в 2006 году - 12%) положили бы миллион в банк, чтобы жить на проценты.

«Выросла популярность вложения денег в собственный бизнес. Сегодня так поступили бы 15% россиян. В предыдущих опросах только по 9% были готовы потратить выигрыш на создание своего дела», - указывает «Ромир».

В путешествие на выигрыш отправились бы 5% граждан (в 2012 году - 8%, в 2006 году - 6%). В свою очередь 4% опрошенных сказали, что отдали бы полученные в качестве выигрыша деньги на благотворительность. «Это немногим больше, чем в прошлые годы (по 3%). По 1% респондентов сразу прокутил бы все полученные деньги либо вложили бы выигрыш в развитие науки и техники», - добавляет холдинг.