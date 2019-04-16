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В Госдуме предложили включить детское питание в число социально значимых товаров

Детское питание могут включить в перечень социально значимых товаров, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены, с соответствующим предложением депутат Госдумы Василий Власов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщает «РИА Новости».

Предельные розничные цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в РФ устанавливаются правительством на срок не более 90 календарных дней в случае, если в течение 30 календарных дней подряд на территории отдельного региона или территориях субъектов РФ рост розничных цен на продовольственные товары составит 30 и более процентов. В данный перечень входят говядина, свинина, баранина, куры, масло, яйца, мука, картофель, вермишель и ряд других продуктов.

«Со своей стороны предлагаю внести изменение в постановление правительства РФ от 15.07.2010 г. N 530 в части включения детского питания в перечень отдельных видов социально значимых товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены», - говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

«Также считаю необходимым включить детское питание в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров, за приобретение определённого количества которых хозяйствующий субъекту, осуществляющему торговую деятельность, не допускается выплата вознаграждения», - говорится в документе.

Депутат подчеркнул, что демографическая политика является для России одной из приоритетных. Российские семьи всегда беспокоятся о том, смогут ли обеспечить своего ребенка всем необходимым, и одним из важнейших факторов в этом вопросе является стоимость детского питания.

«В случае принятия данные меры будут способствовать снижению цены детского питания, что повлияет на материальное благополучие российских семей с маленькими детьми, и помогут улучшить демографическую ситуацию в стране», - считает парламентарий.