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В России создадут беспилотный трамвай

На Усть-Катавском вагоностроительном заводе (филиал Центра им. М. В. Хруничева) будет создан беспилотный трамвай. Об этом сообщает портал dp.ru со ссылкой на ТАСС и гендиректора Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Андрея Жерегелю.

По его словам, трамвай будет создаваться на основе технологий, разработанных для сельского хозяйства.

«Мы хотим разработать "машинное зрение" и попытаться внедрить отработанные нашим НПО автоматики технологии, в том числе разработанные для сельского хозяйства, комбайнов, то есть адаптировать их для трамвая для беспилотного вождения», - сказал Жерегеля.

Он добавил что, конкурс на разработку трамвая, при создании которого планируют применять технологию «машинного зрения», был разыгран месяц назад.

Также Жерегеля сообщил, что новый трамвай будет низкопольным и модульным.