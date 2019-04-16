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Медики рассказали об опасности кофе

Россиян предупредили о негативных последствиях, к которым может привести частое потребление кофе. Среди них - зависимость и риск инсульта, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Медикфорум».

По словам психиатра-нарколога Сергея Нурисламова, более 50 процентов людей, которые часто пьют кофе, при вынужденном отказе от напитка начинают демонстрировать симптомы абстинентного синдрома. У них наблюдается падение тонуса, раздражительность, агрессивность, головные боли. Так, зависимость от кофе может быть сопоставима с никотиновой.

Отмечается, что чрезмерное потребление кофе также истощает организм за счет стимуляции выработки эндорфина. «Что кофе, что алкоголь, что наркотики - они воздействуют на эндорфиновую систему, которая отвечает за наше состояние. У нас не хватает гормонов радости, мы чувствуем упадок сил, депрессивное настроения, а с кофе чувствуем себя бодрее», - рассказал врач-нарколог Алексей Луньков.

К другим опасным последствием потребления кофе медики отнесли повышенный риск инсульта. Так, врач Константин Заболотный подчеркнул, что в этом отношении наиболее безопасен растворимый кофе, поскольку в нем содержится меньше кофеина, чем в натуральном. Кофеин, в свою очередь, оказывает влияние на давление, что может способствовать возникновению сосудистой патологии.