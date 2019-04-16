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В Роскачестве рассказали, как приготовить вкусную окрошку

Роскачество составило рекомендации по приготовлению качественной окрошки. В ведомстве пояснили, что этот холодный суп является «самым летним блюдом» и подходит как для обеда, так и для ужина. Об этом говорится в материалах Роскачества, представленных в четверг, сообщает ТАСС.

«В классический вариант рецепта окрошки входят: картофель, яйца, огурцы, редис, укроп, зеленый лук, сметана для заправки и, конечно, квас», - указали эксперты ведомства. Соль добавляется по вкусу. Отмечается, что квас лучше брать кисловатый и ни в коем случае не сладкий. В Роскачестве добавили, что для разнообразия можно приготовить окрошку на кефире или айране, а рыбную окрошку заливают даже пивом.

Овощи рекомендовано нарезать одинаковыми кубиками или соломкой. Вареные яйца так же можно положить в окрошку, нарезав их кубиками, или порезать только белок, а из желтка приготовить заправку. «Для этого разотрите желтки с горчицей, добавьте сметану, сахар, соль по вкусу и перемешайте с небольшим количеством кваса», - советуют эксперты.

Многие добавляют в окрошку «Докторскую» колбасу.