В Екатеринбурге передумали строить храм в сквере

Екатеринбургская епархия отказалась от права строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре города, сообщает в воскресенье ТАСС.
Религиозное сооружение должно быть построено «на достойном месте», говорится в сообщении, распространенном епархией.
«В обращении [митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла] говорится об отказе от права строить храм в сквере у Драмтеатра и о строительстве собора Святой великомученицы Екатерины на достойном ее святости месте», - говорится в сообщении.
Напомним, что ранее планы строительства храма в сквере привели к серии протестных акций с участием местных жителей.