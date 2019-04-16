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В Екатеринбурге передумали строить храм в сквере

Екатеринбургская епархия отказалась от права строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре города, сообщает в воскресенье ТАСС.

Религиозное сооружение должно быть построено «на достойном месте», говорится в сообщении, распространенном епархией.

«В обращении [митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла] говорится об отказе от права строить храм в сквере у Драмтеатра и о строительстве собора Святой великомученицы Екатерины на достойном ее святости месте», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее планы строительства храма в сквере привели к серии протестных акций с участием местных жителей.