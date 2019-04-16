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Кот Алибасова заработал $150 тысяч за два дня

Представитель Бари Алибасова заявил, что найденный кот продюсера Чуча заработал около $150 тыс. за пару дней, сообщает РЕН ТВ. По его словам, такую сумму он смог собрать за счет рекламных предложений. Он пояснил, что в семью Бари Алибасова на регулярной основе стали поступать предложения снять Чучу в рекламе еды для кошек, систем видеонаблюдения и парфюмерного бренда.

Представитель уточнил, что в семье продюсера рассмотрели большинство предложений, отказав лишь компании, которая занимается производством средств от облысения для мужчин.

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Ранее сообщалось, что нашедший кота Алибасова отказался от 800 тысяч рублей. Кот находился в центре школы Кунг-Фу в Столовом переулке.