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Член юношеской сборной России по биатлону обнаружен мертвым в Крыму

Молодой российский биатлонист Артемий Хасанкаев погиб на сборах в Крыму, передают российские СМИ в воскресенье, 16 июня. Накануне спортсмен 2001 года рождения отошел от туристической группы и не вернулся. Вскоре начались его поиски. Позднее биатлонист был обнаружен мертвым. Причины трагедии выясняются.

Артемий Хасанкаев в Островском районе. 2018 год. Фото: социальные сети

Отметим, что мурманчанин Артемий Хасанкаев входил в состав юношеской сборной страны, ранее участвовал в тренировочных сборах и соревнованиях в центре «Юность» в Островском районе Псковской области.