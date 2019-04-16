В России и мире

В Кремле рассказали о сдержанном оптимизме по поводу Украины

В Кремле есть сдержанный оптимизм по поводу дальнейшей политики властей Украины. Об этом в воскресенье, 16 июня, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1», передает «Интерфакс».

При этом помощник Владимира Путина признал, что полной ясности относительно планов Киева и позиции президента Украины Владимира Зеленского по ряду важных вопросов, в частности, Минских договоренностей и судьбы российско-украинских отношений, пока, «к сожалению, нет ни у кого».

«Поэтому Владимир Путин занимает такую выжидательную позицию. Но в целом подход позитивный», — отметил представитель Кремля.

Как отмечает «Лента.Ру», ранее в июне Владимир Путин выразил надежду на восстановление отношений России и Украины. В частности, российский лидер понадеялся, что новая украинская власть не станет использовать русофобские идеи для оправдания внутренних проблем в стране. До этого президент России заявил, что надеется на личное знакомство с Владимиром Зеленским.

На снимке: Владимир Путин и Дмитрий Песков на традиционной пресс-конференции президента РФ. Фото из архива