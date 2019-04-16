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Звезда фильма «Маленькая Вера» и экс-игрок сборной России по футболу решили стать депутатами

Известный российский актер Андрей Соколов намерен подать документы на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Московской городской думы, сообщает в воскресенье, 16 июня, «Интерфакс». «Я буду выдвигаться кандидатом в депутаты в Мосгордуму по 43 избирательной округу. Документы будем подавать завтра», - сказал Народный артист России, получивший известность благодаря роли в фильме «Маленькая Вера».

Кроме того, сегодня о намерении баллотироваться в депутаты Мосгордумы от этого избирательного округа заявил футболист, бывший игрок национальной сборной России Дмитрий Булыкин.

В 43-м округе документы на выдвижение кандидатами в депутаты также подали юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, бывший председатель политической партии «Яблоко» Сергей Митрохин, адвокат и безработный.

Ранее сообщалось, что руководитель Центра паллиативной медицины член центрального штаба ОНФ Анна (Нюта) Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в депутаты Мосгордумы в 43 округе. Она сообщила о своем решении утром в воскресенье, объяснив его моральным давлением со стороны соперников и их сторонников.

Выборы депутатов Московской городской думы пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам, выборы по партийным спискам не предусмотрены. В этом году в трех избирательных округах впервые пройдет эксперимент по дистанционному электронному голосованию.