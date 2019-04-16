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Госпитализирована худрук театра «Современник» Галина Волчек

В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к столичному департаменту здравоохранения. Собеседник рассказал, что актриса находится в Центре хирургии им. А.В.Вишневского.

По заявлениям представителя театра, Галина Волчек находится «на плановом обследовании».

Напомним, Галина Волчек родилась в Москве в 1933 году. В 1971 году она стала режиссером театра «Современник», а впоследствии его художественным руководителем. В декабре 2018 года она отметила 85-летие.