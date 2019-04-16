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Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме

Анастасия Волочкова рассказала о своем отношении к алкоголю и ответила на критику в злоупотреблении спиртным, передает РИА Новости.

Артистка отметила, что может себе позволить бокал шампанского и «все, что хочет», но только после того, как отработает концертный день. Она отметила, что ее программа гораздо сложнее, чем выступления многих других артистов «под фанеру».

«У нас полстраны бухает, а Волочкова с бокалом шампанского — алкоголик. Я всей стране желаю такого алкоголизма», — заявила она в эфире НТВ.

Анастасия Волочкова — заслуженная артистка России, балерина и танцовщица. Она начала балетную карьеру в Мариинском театре, затем продолжила работать в Большом. С 2003-го выступает с сольными проектами.