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В Совбезе РФ отреагировали на заявления о вмешательстве России в выборы в Европарламент

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов назвал «полным абсурдом» заявления западной прессы о том, что российская сторона заинтересована в победе правых партий на выборах в Европарламент. Об этом он сказал «Российской газете».

Александр Венедиктов отметил, что страна заинтересована только в том, чтобы Европа была «сильной и стабильной», где выстраиваются отношения с внешними партнерами на основе интересов европейской безопасности.

«В чем Россия действительно заинтересована, так это в сильной и стабильной Европе, где государства не являются проводниками чуждых себе интересов», — добавил Венедиктов.

Он подчеркнул, что обвинения во вмешательствах — «избитый сюжет», который стал «средством сведения политических счетов».

Как отмечает Газета.Ру, ранее сообщалось, что Россия открестилась от вмешательства в выборы в Европарламент. В частности, заместитель главы российского МИДа Александр Грушко заявил, что Россия не вмешивалась в выборы в Европарламент (ЕП). Слова дипломата передает РИА «Новости». Грушко заверил, что выборы в ЕП «не интересуют» официальную Москву. При этом замглавы МИДа отметил, что позиция российских властей относительно сотрудничества с Европейским союзом остается неизменной. По его словам, Россия готова к диалогу с Евросоюзом только на равноправных условиях.