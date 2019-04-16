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250 тысяч литров коньяка сгорели во Франции

Крупный пожар охватил погреб с коньяком емкостью 250 тысяч литров во французском департаменте Шаранта, являющемся частью региона Коньяк, сообщает rus.postimees.ee.

Пожар вспыхнул в субботний полдень, 70 пожарных, прибывших для его ликвидации, взяли огонь под контроль во второй половине дня.

«Огонь охватил фотоэлектрические панели и распространился на винный погреб площадью двести м2, смежный дом и фермерский сарай общей площадью около тысячи м2», - сказал капитан Дэвид Барден с ведомственной пожарно-спасательной службы Шаранты.

«Нам удалось защитить соседний ликеро-водочный завод, внутри которого было около триста пятьдесят гектолитров, и дюжину сельскохозяйственных машин», - сказал он, добавив, что пожарным пришлось перерезать линию электропередачи двадцать тысяч вольт недалеко от места пожара.

Пожарные следили за местом происшествия всю ночь, поскольку в погребе все еще оставалось немного алкоголя и могло возникнуть новое возгорание.

«Коньяк имеет крепость сорок градусов и поэтому легковоспламеняющийся», - сказал капитан Барден.

Пожары на винокурнях региона Коньяк довольно редки, но особенно опасны, поскольку во время таких пожаров выделяется много тепла, мало дыма, а пламя синего цвета малозаметно.