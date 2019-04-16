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В аэропорту Домодедово начали тестировать алкорамки

Московский аэропорт Домодедово установил на контрольно-пропускном пункте аэродрома лазерные алкотестеры. Теперь сотрудники, работающие в контролируемой зоне аэропорта (КЗА), обязательно проходят бесконтактный дистанционный экспресс-тест состояния алкогольного опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе аэропорта.

Нововведение обеспечит дополнительный уровень контроля. Для тестирования на алкоголь достаточно сделать выдох в сторону рамки на небольшом расстоянии от нее, система проведет анализ и мгновенно выдаст результат проверки. Пока тест не будет пройден, турникет не откроется.

«Это еще один способ проверки сотрудников перед входом в зону транспортной безопасности, - рассказал пресс-секретарь аэропорта Домодедово Александр Власов. - Благодаря новому оборудованию мы сможем автоматизировать медицинский контроль и оперативно получить 100%-й результат проверки на алкоголь без привлечения дополнительных ресурсов».

Лазерный алкотестер позволяет определить наличие паров этилового спирта в выдохе человека за одну секунду и готов немедленно провести следующее измерение.