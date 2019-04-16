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СПЧ призвал кабмин разработать план отказа от пластиковых пакетов в торговле

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) рекомендует правительству РФ разработать план поэтапного сокращения производства одноразовых пластиковых пакетов для розничной торговли вплоть до полного отказа от них. Соответствующее предложение содержится в опубликованных в понедельник на сайте СПЧ рекомендациях по итогам прошедшего в марте заседания по предотвращению образования отходов, сообщает ТАСС.

«Обеспечить разработку и утверждение нормативного правового акта, закрепляющего требования и меры по поэтапному сокращению (вплоть до полного запрета) производства одноразовых пластиковых пакетов в сфере розничной торговли», - говорится в документе.

Также СПЧ призывает кабмин установить сроки введения поэтапных ограничений на производство и оборот отдельных видов одноразовых, неизвлекаемых и трудноперерабатываемых товаров, тары и упаковки немедицинского назначения.

По мнению эксперта проекта «Ноль отходов» Greenpeace России Александра Иванникова, рекомендации СПЧ помогут реализовать в России сценарий предотвращения образования отходов, запущенный сейчас в Евросоюзе.