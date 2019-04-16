В России и мире

Вскрытие показало, что найденную мертвой в Испании девочку из России убили

Результаты аутопсии тела несовершеннолетней гражданки России, тело которой в воскресенье было обнаружено в квартире в испанском городе Матаро (автономное сообщество Каталония), свидетельствует о насильственной смерти, сообщает газета La Vanguardia со ссылкой на источники.

Фото: РИА «Новости»

Официально эту информацию в Высшем суде Каталонии РИА Новости пока не подтвердили. Газета ссылается на «юридические источники». По ее данным, на шее девушки были обнаружены раны, нанесенные холодным оружием, и речь идет об убийстве. Изначально следствие рассматривало две версии - убийство или самоубийство.

Ранее в Генеральном консульстве РФ в Барселоне РИА Новости подтвердили, что найденная мертвой девочка в Матаро является российской гражданкой, и заверили, что дипломаты находятся «в тесном контакте с полицией и местными властями» и держат «данный вопрос на контроле».

Испанские СМИ в понедельник сообщили, что правоохранители Каталонии расследуют убийство несовершеннолетней гражданки РФ. Приехавшие из России мать, ее 13-летняя (по другим данным, 14-летняя) дочь и 16-летний сын жили в Матаро около года.

На прошлой неделе женщина уехала на несколько дней в Россию и оставила детей одних в квартире. Тело девочки обнаружили друзья семьи, которых мать попросила проверить детей, поскольку не могла с ними связаться. Брат девочки пропал. Его поисками занимаются правоохранительные органы.