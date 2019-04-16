В России и мире

Беременным женщинам будут назначать штраф вместо ареста

Нарушителям, к которым ранее нельзя было применять административный арест или обязательные работы, теперь смогут назначать штраф за повторное несоблюдение установленных судом административных ограничений. Сегодня, 18 июня, вступает в силу соответствующий федеральный закон, сообщает «Парламентская газета».

Автором документа выступило правительство России. Положения связаны с привлечением к ответственности лиц, ранее нарушивших административные предписания.

Уточняется, что речь идет о беременных женщинах, женщинах с детьми до 14 лет, а также гражданах с инвалидностью I и II группы. Ранее к указанным категориям граждан не применялись административный арест или обязательные работы за повторное нарушение административных ограничений, которые были установлены судом. По новым правилам, предусматривается штраф в размере от 2 до 2,5 тысяч рублей.

Как ранее пояснил заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов, указанные категории граждан, состоявшие под административным надзором, раньше могли избежать административной ответственности за подобное нарушение.