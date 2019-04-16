В России и мире

За мусор на участке у собственника хотят изымать землю

Земельные участки у собственников и арендаторов будут изымать в случае несоблюдения правил пожарной безопасности. Минэкономразвития предлагает внести изменения в Гражданский и Земельный кодексы, закон о пожарной безопасности, сообщает «Российская газета».

В законодательстве прямо укажут, что земельный участок могут изъять за нарушение требований пожарной безопасности. То есть лишиться своей земли может, скажем, нерадивый дачник, участок которого покрылся сухими сорняками и мусором.

Изымать участки за несоблюдение законодательства можно и сейчас, признают в Минэкономразвития. Однако нарушение правил пожарной безопасности стоит прописать отдельно, настаивают в ведомстве. «Отсутствие установленных оснований и механизма для изъятия земельных участков в связи с нарушением требований пожарной безопасности в настоящее время создает почву для неисполнения правообладателями земельных участков указанных требований», - отмечают авторы инициативы в пояснительной записке к законопроекту.

Эксперты сомневаются в необходимости таких мер.