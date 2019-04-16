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В России предложили сажать в тюрьму за приставания на улице

Депутат Госдумы от «Единой России» Руслан Бальбек разработал законопроект, вводящий уголовное наказание за домогательства. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на РИА Новости.

«Сегодня у нас получается парадокс: если совершены действия насильственного сексуального характера — то это преступление, а если приставали на улице, грязно домогались — то, получается, преступления не было. А то, что жертве нанесена психологическая травма, — остается за скобками», — сказал парламентарий.

Согласно его инициативе, подобные действия будут квалифицироваться как преступление средней степени тяжести и наказываться сроком до шести лет лишения свободы. В законопроекте особе внимание уделено харассменту в отношении несовершеннолетних, добавил он.

Бальбек высказал мнение, что реальный уголовный срок за харассмент сможет привести «в чувство граждан с пониженной социальной ответственностью».

В российском законодательстве нет юридического определения понятию «харассмент», и никакого наказания за это не предусмотрено.