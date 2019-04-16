В России и мире

Половина россиян считает, что отпускных дней в России недостаточно

Сервис для организации путешествий OneTwoTrip провел опрос среди своих пользователей, и узнал, устраивает ли их количество дней отдыха в году. Выяснилось, что больше половины путешественников (55,3%) считают, что отпускных дней должно быть больше 28.

Почти треть опрошенных (27,5%) довольны существующей ситуацией и считают, что увеличивать количество дней оплачиваемого отпуска не нужно. При этом крайне мало путешественников считают, что отдыха должно стать меньше (такой вариант ответа получил 1% голосов).

Примечательно, что каждый шестой (15,9%) считает, что правильнее было бы сократить продолжительность рабочего дня или рабочей недели, не продлевая при этом отпуска. С последними согласен Дмитрий Медведев, который во время выступления на Международной конференции труда 11 июня не исключил переход к четырёхдневной рабочей неделе. При текущем уровне занятости Россия сможет осуществить это через 10–15 лет.

Стандартное количество отпускных дней в европейских странах — 28-30 дней, и по миру это довольно высокий показатель. Так же, как в России, отдыхают, например, жители Великобритании, Латвии, Литвы и Ирландии, на два дня больше — Франция и Испания. Больше всех отдыхают в Финляндии: максимальное количество дней оплачиваемого отпуска — 38.

А вот у жителей стран Азии отпускных дней значительно меньше, чем у европейцев. Так, граждане Таиланда и Сингапура официально отдыхают всего 6 и 7 дней соответственно. Интересная ситуация с отпусками и в США: в законодательстве страны вообще не прописано никаких норм, и то, сколько ежегодно отдыхает сотрудник за счёт компании, определяется самим работодателем. По статистике, оплачиваемый отпуск длиной 10 дней предоставляют 77% американских компаний.

«У россиян есть возможность отдыхать почти месяц, а значит — чаще путешествовать. При этом в 2019 году у нас официально 14 праздничных дней, которые можно добавить к отпуску, чтобы его продлить. Тем, кто хочет исследовать как можно больше новых мест, мы советуем разбивать отпуск на несколько частей: две недели, неделя и несколько коротких поездок, прибавленным к выходным. Так за один год можно успеть совершить 6–7 путешествий», — комментирует Алексей Теплов, директор по маркетингу OneTwoTrip.

Опрос был проведен в июне 2019 года; в нём приняли участие 537 пользователей сервиса.