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Пилотный проект по поступлению в вузы онлайн запустят в России в 2022 году

Комплекс госуслуг в режиме онлайн по оформлению документов для поступления в вузы в России будет запущен в 2022 году. Об этом пишет ТАСС.

«Отдельные компоненты суперсервиса по плану федпроекта «Госуправление» начнут использоваться в приемной кампании 2021 году, а в 2022 году планируется запустить пилотный проект», - сказал замглавы АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов.

Суперсервис предполагает создание единого портала образовательных программ, чтобы можно было удобно их искать и сравнивать. «Портал будет включать в себя онлайн-сбор документов в электронном виде, требуемых для поступления, включая заявление. В некоторых случаях будет возможно и дистанционное прохождение вступительных экзаменов, если будет обеспечено соответствующее дистанционное наблюдение», - уточнил замглавы АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов.

Ранее рабочая группа по цифровому государственному управлению при АНО «Цифровая экономика» в целом одобрила проекты двух суперсервисов - для поступления в вузы и исполнительного производства. Суперсервис «Поступление в вузы онлайн» был представлен рабочей группе министерством образования РФ.

Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 4 февраля определил 25 приоритетных жизненных ситуаций, для которых к 2021 году будут созданы суперсервисы - комплексы цифровых госуслуг.

Предполагается, что к 2021 году будут созданы суперсервисы для россиян по оформлению в режиме онлайн пенсий и соцподдержки, медицинских справок и помощи при инвалидности, подачи документов для поступления в вуз и получения цифровых документов об образовании. Специальные суперсервисы также появятся для регистрации нарушений ПДД и правил благоустройства, получения уведомлений и обжалование штрафов онлайн, оформления трудовых отношений и европротокола. Кроме того, предусмотрены суперсервисы по регистрации и оформлению паспортов, при рождении ребенка или утрате близкого человека, при трудовой миграции или переезде в другой регион.

В списке также суперсервисы по образованию в России для иностранцев, по оформлению земли под строительство онлайн, по цифровому строительству, по безбумажным перевозкам пассажиров и грузов, по получению разрешений для бизнеса в цифровом виде и по регистрации бизнеса и его господдержке.

К 2021 году запланировано создание суперсервисов для подачи заявлений в правоохранительные органы онлайн, для цифрового исполнительного производства и осуществления правосудия с использованием интернет-сервисов.