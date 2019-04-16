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Силуанов: На погашение ипотеки многодетным семьям в 2019 году направят 10 млрд рублей

На погашение части ипотечного кредита семьям в сумме 450 тысяч рублей, в которых третий ребенок и последующие дети появились после 1 января 2019 года, кабмин намерен выделить в текущем году 5 миллиардов рублей. Еще столько же на эти цели поступят из резервного фонда правительства, рассказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, сообщает «Парламентская газета».

Он представил в Госдуме поправки в закон о федеральном бюджете на 2019 год.

В представленных бюджетных поправках, по словам министра, предусмотрено 4,3 миллиарда рублей на региональную социальную доплату к пенсии. Еще на 2,5 миллиарда рублей будет увеличено финансирование обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны.

На увеличение сбалансированности региональных бюджетов будет направлено 61 миллиард рублей, на развитие транспортной инфраструктуры - 78 миллиардов рублей. При этом более 30 миллиардов рублей поступят в региональные дорожные фонды «на развитие дорожной сети».

Ранее стало известно, что в соответствии с предложенными поправками, объем бюджетных средств на развитие здравоохранения в 2019 году будет увеличен на 13,3 миллиарда рублей, до 519,3 миллиарда, на образование - на три миллиарда рублей, до 202,7 миллиарда.

Траты на соцподдержку граждан возрастут на 4,7 миллиарда рублей, до 1,380 триллиона. На обеспечение общественного порядка и противодействие преступности будет выделено на 6,7 миллиарда рублей больше, чем планировалось ранее (всего - 698,5 миллиарда).