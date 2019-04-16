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Минтруд предложило сократить расходы бюджета на маткапитал на 38 млрд рублей

Министерство труда и соцзащиты предложило в проекте бюджета на три года сократить запланированный объем средств на предоставление материнского капитала в 2020-2021 годах более чем на 38 млрд рублей. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на осведомленного источника, это предложение подготовлено к заседанию правительственной комиссии по бюджетным проектировкам.

Минтруда предложило сократить бюджетные ассигнования на маткапитал а 2020 году на 18,28 млрд рублей (до 318,76 млрд рублей вместо прежних 337,045 млрд рублей), в 2021 году - на 19,89 млрд рублей (ранее 347,5 млрд рублей, теперь 327,6 млрд рублей). При этом в 2022 году ведомство предложило выделить на эти цели 298,87 млрд рублей.

Правовые основы получения материнского капитала не изменятся, его будут получать все, кто имеет на него право, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе Минтруда. Однако там допустили, что бюджетные параметры могут корректироваться.

В Пенсионном фонде России агентству подтвердили, что уменьшение бюджетных расходов на маткапитал действительно планируется. В дальнейшем эти параметры могут скорректировать, если поступят данные о росте рождаемости, добавил представитель фонда. На вопрос, не связана ли корректировка с уменьшением прогноза рождаемости, он отвечать отказался.

По данным Росстата, рождаемость в России падает последние пять лет. В 2016 году родилось 1,88 млн детей, в 2017 году - 1,69 млн, а в 2018 году - 1,60 млн. 8 июня замминистра труда Алексей Вовченко заявил на Петербургском экономическом форуме, что падение рождаемости связано с низкими доходами российских семей.

В сентябре 2018 года вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что материнский капитал будут ежегодно индексировать и в результате его объем, заложенный в бюджет ПФР, к 2021 году вырастет до 489 тысяч рублей. Она отметила, что размер индексации будет зависеть от состояния российской экономики.