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Число вопросов Путину перевалило за миллион

Число вопросов для «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным превысило миллион, передает «Газета.ру» со ссылкой на РИА «Новости».

По данным на 9:00, всего поступило 1 053 326 вопросов, из них 616,5 тысячи были заданы по телефону и 291,3 тысячи — по СМС.

Ранее Путин провел совещание по подготовке запланированной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным».

Программа выйдет в эфир в четверг 20 июня в 12:00. В ходе «прямой линии» лидер государства ответит на интересующие россиян общественно-политические и социально-экономические вопросы, а также поговорит о международной обстановке.