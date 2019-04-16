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Российская экономика за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что экономика страны потеряла 223 миллиарда рублей в прошлом году из-за случаев болезни россиян, которые можно было бы предотвратить. Об этом пишет «Интерфакс».

Выступая на III Форуме социальных инноваций регионов в Москве в среду, Голикова подчеркнула, что эта сумма эквивалентна нескольким бюджетам регионов России. Она пояснила, что, таким образом, экономический рост напрямую связан с заботой о здоровье работающих граждан. «Сейчас мы снова приходим к пониманию того, что для развития экономики в первую очередь необходимо создание максимально комфортных условий труда, забота о работниках, их здоровье», - сказала Голикова.