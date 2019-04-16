В России и мире

Полицейского уволили за утечку видео катастрофы SSJ100 в аэропорту Шереметьево

Двух сотрудников транспортной полиции, распространивших в мессенджерах видеозаписи аварийной посадки самолета SSJ100 в аэропорту Шереметьево, наказали, сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Как пишет Snob, в ответе на запрос депутата замглавы МВД Михаил Ваничкин рассказал, что полицейские А. Вишняков и Д. Кудашов отправили видео крушения своим знакомым через мессенджер WhatsApp. В итоге ролик опубликовали в интернете, и он вызвал широкий общественный резонанс.

«За совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, капитан Вишняков уволен из органов внутренних дел, на капитана Кудашова наложено взыскание - выговор», - заявил Ваничкин.

В управлении МВД на транспорте радиостанции «Говорит Москва» подтвердили наказание сотрудников, которые следили за аварией по камерам видеонаблюдения и шутили.

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из Москвы в Мурманск, подал сигнал бедствия и вернулся в Шереметьево. При приземлении судно несколько раз ударилось о взлетно-посадочную полосу и загорелось, погиб 41 человек.

14 июня Межгосударственный авиационный комитет опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в аэропорту Шереметьево. В документе описана поминутная хронология событий, представлены записи разговоров экипажа, фотографии сгоревшего лайнера, в том числе места, куда попала молния.