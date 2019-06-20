В России и мире

Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона

Исследователи Королевского колледжа Лондона выяснили, что ранними признаками необратимых нейродегенеративных процессов, вызванных болезнью Паркинсона, может быть истощение серотонина. Об этом пишут «Известия».

Изменения в серотониновой системе могут начаться за 15–20 лет до появления моторных и других симптомов начальной стадии болезни Паркинсона. В исследовании приняли участие 14 человек из Италии и Греции, их результаты сравнили с данными 65 больных и 25 здоровых волонтеров.

Авторы работы считают, что их открытие поможет создать новые способы диагностики заболевания и его лечения. На данный момент в мире насчитывается более 6 млн человек, страдающих от болезни Паркинсона. Современная медицина не способна ее излечить.

21 июня стало известно, что сотрудники Исследовательского института трансляционной геномики и Университета Аризоны обнаружили, что люди, у которых неблагоприятный семейный анамнез из-за болезни Альцгеймера, могут начать страдать от первых признаков деменции сразу после совершеннолетия — за 40 лет до того, как болезнь вступит в активную форму.