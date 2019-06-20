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У половины семей в России есть кредиты, рассказали в ассоциации коллекторов

Половина российских семей в настоящее время имеет кредиты, при этом лишь чуть больше 10% отдают на погашение задолженности более половины своего ежемесячного дохода, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльмана Мехтиева.

«На текущий период 50% семей в России так или иначе обременены кредитами. Касаясь вопроса возможного риска, то лишь чуть более 10% из них имеют доход ниже 50 тысяч рублей и вынуждены отдавать на погашение кредита более половины своего ежемесячного дохода», - сказал он.

По словам Мехтиева, именно этот сегмент заемщиков имеет наибольшие шансы «выйти на просрочку». При этом средний просроченный долг в России варьируется в пределах 70-80 тысяч рублей.

Президент НАПКА также напомнил, что порядка 47% должников объясняют невозможность платить по долгам финансовыми трудностями, еще 30% неплательщиков - падением уровня доходов, а 20% должников жалуются на слишком высокую долговую нагрузку.