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Исследование выявило снижение трат россиянок на «пляжный набор»

Траты россиянок на минимально необходимый набор вещей для пляжного отдыха, куда входят шорты, футболка, купальник, босоножки, крем для загара и солнцезащитные очки, за год снизились на 5%, до 5,55 тысячи рублей, сказано в исследовании крупнейшего в России оператора фискальных данных «Платформа ОФД», сообщает РИА Новости.

Аналитики изучили траты россиян на популярные товары для пляжного отдыха, сравнив их с аналогичным периодом прошлого года. Для анализа использовалась агрегированная обезличенная информация, которая поступает с более чем 700 тысяч кассовых аппаратов по всей стране в объеме порядка 35 миллионов чеков ежедневно.

По данным аналитиков, средний чек на покупку шорт сохранился на уровне прошлого года (1,22 тысячи рублей), футболок — вырос на 2% (750 рублей), купальников — снизился на 3% (1,34 тысячи рублей), босоножек — снизился на 17% (1,44 тысячи рублей), крема для загара — снизился на 9% (215 рублей), солнцезащитных очков — снизился на 11% (585 рублей).

«Таким образом, если считать указанные топ-товары в качестве минимального набора на пляжный отдых, то стоимость такого "пляжного набора" за год снизилась на 5%, опустившись до уровня 5,55 тысячи рублей», — пришли к выводу эксперты.

Сегодня наблюдается критическая зависимость потребительского спроса от акционных продаж, скидок и программ лояльности: заметнее всего это отражается на среднем чеке покупки сезонных товаров, как случилось с продукцией для отпускного сезона в начале лета, пояснил директор по продуктам на больших данных «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков.