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Роскомнадзор потребовал убрать с eBay посты о продаже военных наград

Роскомнадзор потребовал от американской компании eBay удалить 32 страницы объявлений о продаже наград времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте РБК со ссылкой на ведомство.

По данным службы, интернет-платформа уже удалила информацию с 11 страниц, в скором времени с сайта исчезнут еще 21 страницы.

Ордена и медали, связанные с Великой Отечественной, не могут быть объектами отчуждения, за исключением случаев, предусмотренных российским законодательством, уточнили в РКН.



Роскомнадзор также напомнил, что продажа и покупка документов и наград РФ, РСФСР и СССР является уголовным преступлением. Согласно ст. 324 УК злоумышленнику может грозить штраф до 80 тыс. руб. или арест до трех месяцев.