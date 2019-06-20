В России и мире

В Ростуризме рассказали, что будет с турпотоком в Грузию

Туристический поток из России в Грузию может сократиться на 60-70 процентов, заявила руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, подавляющее большинство российских туристов летали в Грузию на самолете — это непременно скажется на общем турпотоке.

Глава Ростуризма добавила, что за счет этого вырастут автомобильные и автобусные перевозки в Грузию, но рост будет незначительным.

Ранее президент России Владимир Путин установил с 8 июля временный запрет на авиаперевозки в Грузию. Такое решение связано с массовыми протестами в этой стране.

Догузова 22 июня рассказала, что все российские туроператоры выразили готовность прекратить продажу туров в Грузию.