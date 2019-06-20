В России и мире

Названы регионы-аутсайдеры мусорной реформы

Мусорная реформа «забуксовала» в десяти российских регионах, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минприроды РФ.

В числе отстающих, по данным ведомства, четыре дальневосточных региона - Еврейская автономная область, Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, а также Курганская, Архангельская, Владимирская и Рязанская области.

«Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин проведет совещание с губернаторами и главами этих регионов « - сообщили в министерстве.

Реформа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами стартовала в России в этом году. Она должна решить проблему стихийных свалок, а также переработки и утилизации мусора, что улучшит экологическую обстановку. Работать с ТКО должны региональные операторы.