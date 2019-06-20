В России и мире

Песков рассказал об отношении президента к Интернету

Президент России Владимир Путин не «живет» в Интернете, как это делает молодое поколение, но пользуется им, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Кремля рассказал, что президент понимает, что у молодого поколения есть свои проблемы, своё понимание тех или иных процессов и с этими гражданами надо также говорить.

Он отметил, что Интернет — «это неотъемлемая часть нашей жизни». По словам Пескова, Путин «развивается вместе с этой жизнью» и воспринимает новые форматы.

Ранее пресс-секретарь главы РФ заявил, что в условиях, когда отдельные государства могут поставить под угрозу международное право, Россия должна быть независимой и самодостаточной, в том числе в сфере Интернета.